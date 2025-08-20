Ομάδες

Equipe: «Προς Τραμπζονσπόρ ο Ρενάτο Σάντσες»
Onsports Team 20 Αυγούστου 2025, 16:15
SUPER LEAGUE

Οι Γάλλοι θέλουν τον Πορτογάλο να καταλήγει πιθανότατα στην ομάδα της Τραπεζούντας, παρότι όλα έδειχναν πως είναι κοντά στον Παναθηναϊκό.

Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Ρενάτο Σάντσες, σύμφωνα με τους Γάλλους. Η «Equipe» με δημοσίευμά της, παρουσιάζει τον Πορτογάλο χαφ να βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ. Ομάδα που επίσης ενδιαφέρθηκε τον τελευταίο καιρό γι’ αυτόν.

Όλα αυτά τη στιγμή που έδειχνε να είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, με τα δημοσιεύματα της Τρίτης να κάνουν λόγο για συμφωνία με τους «πράσινους» για μονοετή δανεισμό.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Επιστρέφοντας στην Παρί Σεν Ζερμέν μετά από δανεισμό για 21 αγώνες στην Μπενφίκα την περασμένη σεζόν, ο Ρενάτο Σάντσες τοποθετήθηκε στο loft των Παριζιάνων. Ωστόσο, αναμένεται να αποχωρήσει. Ο 28χρονος Πορτογάλος, που έχει συμβόλαιο έως το 2027, είχε δύο προτάσεις στο τραπέζι: μία από τον Παναθηναϊκό και μία από την Τράμπζονσπορ. Και οι δύο σύλλογοι κατέθεσαν πρόταση δανεισμού στην Παρί Σεν Ζερμέν. Τις τελευταίες ώρες, όλα δείχνουν προς τη μετακίνηση του μέσου στην Τουρκία».

 



