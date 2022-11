ATP Finals: Ποδοσφαιρική λάμψη με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στο ματς Τζόκοβιτς-Τσιτσιπά (vid+photos)

EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Ο Ιταλός προπονητής της «γηραιάς κυρίας», καθόταν στο μπουθ του Νόβακ Τζόκοβιτς και παρακολούθησε την «τιτανομαχία» του Σέρβου σούπερ σταρ με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στην Πρεμιέρα του ATP Finals, που διεξάγεται στο Τορίνο, εκμεταλλευόμενος το ρεπό της Γουβέντους ενόψει της μεγάλης διακοπής που ξεκίνησε στα πρωταθλήματα όλων των χωρών ενόψει του Μουντιάλ του Κατάρ.

Spotted in the Djokovic box....



The one, the only Massimiliano Allegri ⚽️

Μάλιστα ο Αλέγκρι έδειχνε να κρύβει το πρόσωπό του, καθώς αποδοκιμάστηκε από τους Ιταλούς όταν ο φακός τον εντόπισε να κάθεται κοντά στον προπονητή της Σαμπντόρια, Ντέγιαν Στάνκοβιτς κάτι που όπως φαίνεται δεν άρεσε στους οπαδούς των «μπιανκονέρι».

Sat in Novak's box, Juventus manager Max Allegri not going down too well with the Torino crowd ?

Παρόλα αυτά οι δύο προπονητές της Serie A έδειξαν να απολαμβάνουν το ντεμπούτο του «Νόλε», που συνοδεύτηκε και από νίκη κόντρα στον Τσιτσιπά, με τον Σέρβο κάτοχο των 21 Grand Slam να σημειώνει την 14η νίκη του σε Πρεμιέρα τουρνουά ATP Finals.

07: L

08: W

09: W

10: W

11: W

12: W

13: W

14: W

15: W

16: W

18: W

19: W

20: W

21: W

@DjokerNole has won 14 opening matches at the Nitto ATP Finals in a row ?

Ενώ οι Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και Ντέγιαν Στάνκοβιτς φωτογραφήθηκαν με τον Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Τσιτσιπά.