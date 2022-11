WTA Finals: Πήρε τον τίτλο η Γκαρσία - Πτώση Σάκκαρη στην κατάταξη

Η Γαλλίδα πρωταθλήτρια επιβλήθηκε με 7-6(4) και 6-4 της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Γκαρσιά αποδείχθηκε ψύχραιμη στο tie break και πήρε δύσκολα το πρώτο σετ.

Η 29χρονη Γαλλίδα συνέχισε να σερβίρει εξαιρετικά και δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να δημιουργήσει ευκαιρίες, ολοκληρώνοντας τη σπουδαία νίκη της μετά από 1 ώρα και 42 λεπτά αγώνα.

Flying high ✈️@CaroGarcia completes her dream week with a 7-6(4), 6-4 victory over Sabalenka.#WTAFinals pic.twitter.com/pMTRtG6b8G