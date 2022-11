WTA Finals-Μαρία Σάκκαρη: «Αισθάνομαι ατρόμητη στο γήπεδο, ήρθε η ώρα να αρχίσω να παίζω καλά ξανά»

Η 27χρονη Ελληνίδα τενίστρια που στα ημιτελικά του τουρνουά στο Τέξας, θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ντάρια Κασάτκινα ή Καρολίν Γκαρσιά, καθώς ως πρώτη του ομίλου της απέφυγε την επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σβιάτεκ, διανύει μια εξαιρετική περίοδο. Μάλιστα προκρίθηκε για 7η φορά σε ημιτελική φάση μέσα στο 2022, μία λιγότερη δηλαδή από το 2021 όπου είχε αγωνιστεί σε 8 ημιτελικούς. Ενώ συνολικά έχει βρεθεί σε 15 ημιτελικούς τη διετία 2021-2022, όσες δηλαδή και η Νο1 του κόσμου, Ίγκα Σβιάτεκ.

Hat Trick ?@mariasakkari goes 3-0 in the Nancy Richey Group without dropping a set!#WTAFinals pic.twitter.com/UCGIk8KuTp