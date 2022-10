Paris Masters: Αποσύρθηκαν από το διπλό οι Τσιτσιπάς και Ρούνε λόγω ίωσης και κούρασης

Ο Χόλγκερ Ρούνε υπενθυμίζουμε πως έφτασε μέχρι τα τελικά του τουρνουά της Βασιλείας, ενώ μέχρι πριν από λίγες ώρες βρισκόταν στο αυτοκίνητο οδηγώντας για Παρίσι!

Next stop ? Paris @RolexPMasters

(the look when you need sleep but have 2 hours driving left ? ) #Parisherewecome #masters1000 pic.twitter.com/mp9KXEgGpW