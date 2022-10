Παγκόσμιο Βόλεϊ Γυναικών: «Βασίλισσα» η Σερβία με «πολυβόλο» την Μπόσκοβιτς ξανά στο θρόνο της (vid)

Η Σερβία, έχοντας για ένα ακόμη μεγάλο ματς κορυφαία την Τιγιάνα Μπόσκοβιτς που ήταν η πρώτη σκόρερ και MVP με 24 πόντους, αποδείχθηκε πως ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του μεγάλου τελικού κόντρα στην «άνευρη» Βραζιλία που δεν είχε τις λύσεις για να ανατρέψει την κατάσταση.

SERBIA ?? : Back To Back World Champions!



They will continue as the reigning world champions for another 4 years after sweeping Brazil last night with 3-0 victory (26-24, 25-22, 25-17).



