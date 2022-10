Agel Open: Τέλος στο τρελό σερί 10 τίτλων της Σβιάτεκ -Η Κρεϊτσίκοβα το τρόπαιο στην Οστράβα (vid)

Η Τσέχα πρωταθλήτρια του Roland Garros το 2021, που φέτος έχασε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της λόγω κορονοϊού, μπροστά στο κοινό της πατρίδας της πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση και παρότι έχασε το πρώτο σετ από την Πολωνή Νο 1 της WTA και κάτοχο του φετινού Γαλλικού Όπεν, με 7-5, ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε τα επόμενα δύο με 7-6 (4) και 6-3 μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό που διήρκησε 3 ώρες και 16 λεπτά στο τουρνουά της Οστράβας.

Η Νο 23 στον κόσμο, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα κατέκτησε τίτλο στο WTA Tour για 5η φορά στην καριέρα της, υποχρεώνοντας παράλληλα την Ίγκα Σβιάτεκ σε ήττα σε τελικό τουρνουά της WTA, μετά από ένα απίστευτο σερί κατακτήσεων 10 τίτλων!

Η επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Πολωνή τενίστρια, ενέπνευσε για μία ακόμη φορά καθώς αποφάσισε να δωρίσει τα χρήματα που κέρδισε στην Οστράβα σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό της χώρας της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Η Ίγκα Σβιάτεκ που δε μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, σημείωσε σε ανάρτησή της:

?Too emotional and too tired right now to express how challenging and unique today has been. I am so grateful...and I just want to say congrats to @BKrejcikova

What a battle, what a performance. So great that you are back.??



More soon ✍️ pic.twitter.com/pnBvReKem6