Ορειβασία: 19 έφτασαν οι νεκροί από την χιονοστιβάδα στα Ιμαλάια, 10 αγνοούμενοι

Την Τρίτη 4/10 μια χιονοστιβάδα παρέσυρε ομάδα ορειβατών στα Ιμαλάια και ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγω για 10 νεκρούς, τα πτώματα έχουν φτάσει τα 19, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται δέκα άνθρωποι.

Η ορειβατική ομάδα απαρτιζόταν από 34 ανθρώπους, οι οποίοι φοιτούσαν σε τοπικό ορειβατικό σύλλογο, το Ινστιτούτο Ορειβασίας Νεχρού, 7 διδάσκοντες και μια νοσηλεύτρια.

