Άντι Κάρολ: Χώρισε με τη σύντροφό του δύο μήνες μετά τις επεισοδιακές διακοπές στη Μύκονο

Από τους καβγάδες στο «Νησί των Ανέμων» στα unfollow και τις φήμες χωρισμού με την Λου Τίσντεϊλ

Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τον Άντι Κάρολ και την Λου Τίσντεϊλ να ακολουθούν χωριστούς δρόμους, δύο μήνες μετά τις επεισοδιακές διακοπές του ζευγαριού στη Μύκονο.

Ο 36χρονος πρώην διεθνής επιθετικός είχε οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου ύστερα από δύο επεισόδια καβγάδων με την σύντροφό του. Ο Κάρολ βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήσεις των αστυνομικών πρώτα σε εστιατόριο του νησιού και, λίγες ώρες αργότερα, στο ξενοδοχείο όπου διέμενε μαζί με τη σύντροφό του, Λου Τίσντεϊλ.

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζόμενου στο εστιατόριο της Μυκόνου που γευμάτισε με την Τίσντεϊλ, ο 36χρονος ποδοσφαιριστής φαινόταν «πολύ μεθυσμένος και έξαλλος με τη σύντροφό του», ενώ έκανε λόγο για «ανάρμοστη συμπεριφορά» και για μια γυναίκα που φαινόταν «πολύ αναστατωμένη».

Ωστόσο, οι «επαφές» του Κάρολ με τις αρχές δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγες ώρες αργότερα, ο 36χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής κλήθηκε ξανά στην αστυνομία από το ξενοδοχείο όπου διέμενε το ζευγάρι, όταν υπάλληλοι κατήγγειλαν φθορές στο δωμάτιο.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον πρώην επιθετικό της Μπορντό στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει διευκρινίσεις.

Από τους καβγάδες στη Μύκονο στα unfollow

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», ο Άντι Κάρολ χώρισε με την σύντροφό του, όπως προδίδεται και από τα unfollow τους στα social media, αφού ο ίδιος «βαρέθηκε τις απαιτήσεις της Lou και τον τρόπο ζωής της ως influencer.», αναφέρει πηγή.

«Ήταν μια δύσκολη περίοδος και τώρα που επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, θέλει απλώς να επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο και στα παιδιά του. Μισεί τον τρόπο ζωής των influencer. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να ποζάρει για φωτογραφίες που δείχνουν την αγάπη του», προσθέτει η ίδια πηγή.