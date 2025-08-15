Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα χτίσουμε γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα»

Onsports Team

Ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ προανήγγειλε ενίσχυση της τουρκικής ομάδας ενόψει με τα ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό και ξεκαθάρισε πως στις αναμετρήσεις αυτές θα βασιλεύσει η φιλία.

Σε αθλητικό επίπεδο οι ελληνοτουρκικές «μάχες», πάντα είναι ξεχωριστές. Ειδικά τα ματς του Παναθηναϊκού με την Σαμψουνσπόρ, έχουν ξεχωριστή σημασία. Από τη μία γιατί διακυβεύεται η πρόκριση στη League Phase του Europa League και από την άλλη λόγω της πόλης προέλευσης της αντιπάλου των «πράσινων».

Ο πρόεδρος του κλαμπ που εδρεύει στην Σαμψούντα, έκανε δηλώσεις ενόψει των αγώνων με το «τριφύλλι». Αυτό που τόνισε είναι πως μέχρι τότε θα υπάρξει ενίσχυση με τέσσερις μεταγραφές για την ομάδα του.

Ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, εμφανίστηκε ενωτικός και ιδιαίτερα φιλικός απέναντι στο ελληνικό κλαμπ. Τονίζοντας πως τα ματς αυτά θα γίνουν μια γέφυρα φιλίας από την Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι η ειρήνη και η καρδιά του η αδελφοσύνη. Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα, μέχρι την Αθήνα. Και με τα λόγια της Σαμσουνσπόρ μας: Ανταγωνισμός στο γήπεδο, φιλία στις κερκίδες».

Ήδη η ομάδα της Σαμψούντας ανακοίνωσε την απόκτηση του μεσοεπιθετικού, Αφόνσο Σόουζα από την Λεχ Πόζναν. Θυμίζουμε πως οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθούν στις 21 και 28 Αυγούστου.