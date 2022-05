Τζόκοβιτς-Ναδάλ 1-3: Ο θρόνος χωράει μόνο τον «Βασιλιά»!

Αυτήν την τιτανομαχία δεν την χορταίνεις! Οι κορυφαίοι τενίστες όλων των εποχών, Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσαν μια ακόμα απολαυστική παράσταση στο κοινό του Roland Garros για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ωστόσο, όταν η μάχη είναι στο χώμα τότε τον πρώτο λόγο έχει ο «Βασιλιάς». Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Ισπανό, ο οποίος κέρδισε για 8η φορά σε 10 αγώνες στο Παρίσι τον Σέρβο, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Σάσα Ζβέρεφ και ετοιμάζεται να σηκώσει το 22ο Grand Slam του και 14ο τρόπαιο του Roland Garros.

