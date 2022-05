Roland Garros: Πρόκριση με αποδοκιμασίες για Ρούμπλεφ - Η επικίνδυνη έκρηξη του Ρώσου (vid)

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Roland Garros, αντιμετωπίζοντας ωστόσο αρκετά προβλήματα μέχρι να τα καταφέρει.

Ο Ρώσος τενίστας (Νο7 στην παγκόσμια κατάταξη) επικράτησε του Νοτιοκορεάτη Σουνγού Κουόν με 6-7, 6-3, 6-2, 6-4 μετά από σχεδόν τρεις ώρες παιχνιδιού και προκρίθηκε στον 2ο γύρο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Ρούμπλεφ αποδοκιμάστηκε έντονα από το κοινό στις εξέδρες, καθώς δεν συγκράτησε τα νεύρα του με αποτέλεσμα να χτυπήσει το μπαλάκι με δύναμη. Από το γκελ παραλίγο να χτυπήσει τον άνθρωπο που καθάριζε το χώμα στο κεφάλι, ενώ χωρίς να ζητήσει συγγνώμη συνέχισε να πετάει πράγματα.

Anything to say my loveley TT, the last bastion of morality? Rublev almost rip off the assistant's head... https://t.co/cmHILhUopQ pic.twitter.com/uDdeBH23ZP