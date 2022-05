Madrid Open: Απόψε η «μάχη» της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Κασάτκινα - Πως φτάνει στο Νο 2

? Order of Play ? Day 6⃣ ~ #MMOPEN ⏰ 11.00 am ? Sunday, 1 May pic.twitter.com/ChNxp5Mp1w

The clash of the day! ??



?? @mariasakkari survives an epic match against Keys (6-7, 6-3, 6-4) in her Madrid opener.#MMOPEN pic.twitter.com/veDGdwETbk