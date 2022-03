Μiami Open: Επική νίκη του Κοκκινάκη κόντρα στον Σβάρτσμαν με… γιουχαρίσματα (videos)

BACK FROM THE BRINK.



After saving match point, @TKokkinakis takes out Schwartzman 4-6 7-6 6-4 in a WILD match in Miami ? pic.twitter.com/pgKDtoBSi4 — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2022

GET OUTTA HERE!



An absolute stunner on the run from @TKokkinakis ?#MiamiOpen pic.twitter.com/c9HsFcEmGl — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2022

*summons the spirit of Stan* ??@TKokkinakis sends it to a decider after saving a match point on Schwartzman's serve, 4-6 7-6(3)!#MiamiOpen pic.twitter.com/hx2KZTI9i4 — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2022

Playing the odds ?@TKokkinakis finds an improbable pass to save match point - then breaks Schwartzman back to stay alive!#MiamiOpen pic.twitter.com/kbndpDplIC — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2022