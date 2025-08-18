Europa League: Χωρίς κόσμο ο ΠΑΟΚ στην Κροατία, υψηλού κινδύνου το ματς με τη Ριέκα

INTIME SPORTS

Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ριέκα για τα playoffs του Europa League.

Η αστυνομία της Κροατίας χαρακτήρισε υψηλού κινδύνου το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης (21/08, 21:00).

Μολονότι, λοιπόν, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε ζητήσει εισιτήρια από τη στιγμή που οι τοπικές αρχές επικαλούνται λόγους ασφαλείας η UEFA άναψε «κόκκινο» στην παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών.

Η Αστυνομία της Ριέκα απέστειλε έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας ζητώντας να μην υπάρξει μετακίνηση οπαδών, κάνοντας λόγο για «υψηλή επικινδυνότητα», επικαλούμενη «προηγούμενες εμπειρίες».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το γήπεδο της Ριέκα είναι χωρητικότητας 8.279, ήτοι ο ΠΑΟΚ δικαιούταν κάτι παραπάνω από 400 εισιτήρια.