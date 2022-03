Miami Open: Πρόκριση για Τσιτσιπά στο διπλό

Ο Έλληνας τενίστας και ο συμπαίκτης του έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι και πήραν μία σημαντική νίκη κόντρα στους δύο Καζάκους με 7-6(2), 6-4. Στο πρώτο σετ οι Λόπεθ και Τσιτσιπάς κυριάρχησαν στο τάι-μπρέικ, ενώ στο δεύτερο, κατάφεραν να κάνουν το break στο 5ο σετ και στη συνέχεια τελείωσαν τον αγώνα στα 10 games.

Μάλιστα, η νίκη τους στον πρώτο γύρο του Miami Open ήρθε σε 1 ώρα και 23 λεπτά, ενώ στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσουν είτε τους Ρατζέφ Ραμπί και Τζο Σάλισμπερ που είναι στο Νο2 του ταμπλό, είτε τους Λόιντ Γκλάσπουλ και Μάικλ Βίνους.

Felitsipas ?@steftsitsipas & @feliciano_lopez are safely through to R2 in doubles!#MiamiOpen pic.twitter.com/VByzFobUbf