Αθλητισμός: Ο ΕΟΚΑΝ ανακοίνωσε αύξηση των ελέγχων το τελευταίο τρίμηνο

Από αυτούς, οι 32 έλεγχοι έγιναν σε αγώνες ή διοργανώσεις -in competition- και οι 26 ήταν αιφνίδιοι -out of competition-. Συνολικά ελήφθησαν 173 δείγματα προς εξέταση.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΚΑΝ: «Η συχνότητα των ελέγχων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις το τελευταίο τρίμηνο.

Ο Διοικητής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., Δρ Γρηγόρης Λέων τόνισε:

«Κάνοντας πράξη τη δέσμευση μας, αυξάνουμε και εντατικοποιούμε τους ελέγχους, ανεβάζοντας παράλληλα τον αριθμό των αιφνιδιαστικών ελέγχων. Τους επόμενους μήνες, οι αριθμοί αυτοί θα παρουσιάσουν περαιτέρω αύξηση, με τη διεύρυνση του σώματος δειγματοληπτών, το οποίο θα επανδρωθεί και με νέα πρόσωπα, καθώς ολοκληρώνεται σύντομα ο σχετικός διαγωνισμός. Θέλω να τονίσω για μια ακόμα φορά πως στόχος του Οργανισμού είναι να βρίσκεται στο πλευρό των αθλητών, σύμμαχός τους για ένα καθαρό αθλητισμό, όπου όλοι θα συναγωνίζονται και θα ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις».

Ανάμεσα σε άλλα στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΕΟΚΑΝ αναφέρει:

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που κρατά ο Οργανισμός, το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν 40 έλεγχοι σε 13 διαφορετικά αθλήματα (οι 29 εντός διοργάνωσης και οι 11 εκτός) και ελήφθησαν συνολικά 128 δείγματα προς εξέταση.

Για το μήνα Οκτώβριο οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν: 36 έλεγχοι σε 14 διαφορετικά αθλήματα, οι 18 εντός και οι 18 εκτός διοργάνωσης, στους οποίους ελήφθησαν συνολικά 100 δείγματα.

Συνολικά, στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, (1η Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου), πραγματοποιήθηκαν από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν:

134 έλεγχοι σε 21 διαφορετικά αθλήματα, 5 από αυτά ομαδικά (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ), 13 ολυμπιακά αθλήματα και 3 για αθλητές με αναπηρία.

Από αυτούς τους ελέγχους, οι 79 ήταν εντός διοργάνωσης και οι 55 εκτός, ενώ ελήφθησαν συνολικά 401 δείγματα προς εξέταση.

Μέσα σε τρεις μήνες, οι έλεγχοι παρουσίασαν αύξηση 61% και οι δειγματοληψίες 73%».