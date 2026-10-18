Ολυμπιακός: Οι αλλαγές του Αλγκουαθίλ στην ενδεκάδα για το ματς με τον Παναιτωλικό

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται σήμερα (18/10, 17:00) στην έδρα της ομάδας του Αγρινίου, με τον Βάσκο τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί τόσο την κόπωση από τα διαδοχικά παιχνίδια όσο και την ανάγκη της ομάδας να συνεχίσει στον δρόμο των θετικών αποτελεσμάτων.

Οι αλλαγές του Αλγκουαθίλ αναμένεται να είναι περισσότερες σε σχέση με εκείνες που είχε πραγματοποιήσει πριν από το παιχνίδι στη Μασσαλία.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν, Έσε, Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα, Φορτούνης, Τσικίνιο, Μάριους.

Στην εστία αναμένεται να βρίσκεται ξανά ο Ορτέγκα, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας προβάδισμα έχει ο Πέντερσεν, καθώς ο Σάλιακας είναι τιμωρημένος. Στην απέναντι πλευρά, ο Τικνιζιάν συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει, ενώ στο κέντρο της άμυνας ο Ρέτσος αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του. Δίπλα του, ο Κάρμο διεκδικεί τη θέση του Πιρόλα, σε μία από τις επιλογές που παραμένουν ανοιχτές. Στον άξονα, ο Έσε αναμένεται να είναι βασικός, με τον Φρόιλερ να έχει τον πρώτο λόγο για να τον πλαισιώσει. Ο Πουέρτα ενδέχεται να μείνει στον πάγκο, με τον Αλγκουαθίλ να εξετάζει τις διαθέσιμες λύσεις του για τη μεσαία γραμμή.

Στην επίθεση, ο Φορτούνης αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, με τον Μάριους να προορίζεται για την κορυφή. Για τις υπόλοιπες δύο θέσεις, οι Ζότα Σίλβα και Τσικίνιο, που ξεκίνησαν τόσο απέναντι στον Παναθηναϊκό όσο και στη Μασσαλία, έχουν ανταγωνισμό από τους Μαρτίνς, Ρόκα και Σα. Ο Ρόκα έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις στις προπονήσεις και ο προπονητής του θέλει να του δώσει χρόνο συμμετοχής, καθώς δεν έχει δικαίωμα παρουσίας στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Σα, από την πλευρά του, αναζητά την ευκαιρία να επιστρέψει σε πιο ενεργό ρόλο μετά τον τραυματισμό του. Την ίδια στιγμή, ο Μπέιλι εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμος.