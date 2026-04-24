ΠΑΟΚ: Θλίψη - «Έσβησε» ο 7χρονος Γιωργάκης μετά τη μάχη που έδωσε
Οnsports Team 24 Απριλίου 2026, 10:52
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Συγκίνηση στην Αριδαία για τον μικρό φίλαθλο. Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του 7χρονου Γιωργάκη, ο οποίος έχασε τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο μικρός «έφυγε» την Τετάρτη (23/04), έπειτα από μακροχρόνια και δύσκολη προσπάθεια απέναντι στην ασθένεια.

Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του βρέθηκαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την περιοχή της Αριδαίας, οι οποίοι προχώρησαν σε πρωτοβουλίες και δράσεις, συγκεντρώνοντας χρήματα για την ενίσχυση του ίδιου και της οικογένειάς του.



ΜΠΑΣΚΕΤ
ΠΑΟΚ: Νέος GM ο Γιώργος Τσιάρας
3 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Νέος GM ο Γιώργος Τσιάρας
BET
Ο τελικός του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ με 400+ αγορές, «Επιστροφή Στοιχήματος»* και ενισχυμένες αποδόσεις
6 λεπτά πριν Ο τελικός του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ με 400+ αγορές, «Επιστροφή Στοιχήματος»* και ενισχυμένες αποδόσεις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες
27 λεπτά πριν Ιταλία: Νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε με κατσαβίδι για… πίτσες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σκάνδαλο στα Σκόπια με συλλήψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων από την UEFA
51 λεπτά πριν Σκάνδαλο στα Σκόπια με συλλήψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων από την UEFA
