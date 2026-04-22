ΑΕΚ: Ξεκάθαρο μήνυμα Νίκολιτς για τη συνέχεια - «Τίποτα δεν έχει τελειώσει»
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 09:43
Χαμηλούς τόνους κρατά ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ και ζητά απόλυτη συγκέντρωση μέχρι το φινάλε των play offs της Super League.

Σε πλήρη αγωνιστική και πνευματική εγρήγορση επιθυμεί να διατηρήσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, παρά τα θετικά αποτελέσματα και την εικόνα των τελευταίων ημερών, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του πως τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί.

Ο Σέρβος προπονητής μίλησε δύο φορές στους παίκτες του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αρχικά, μετά το παιχνίδι με τη Ράγιο, συγκέντρωσε την ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και στάθηκε στην προσπάθεια που καταβλήθηκε, ζητώντας από όλους να εντοπίσουν στοιχεία που τους κάνουν υπερήφανους, παρά τον αποκλεισμό.

Λίγες ημέρες αργότερα, μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, επανήλθε με νέα ομιλία στα αποδυτήρια. Παρά την ικανοποίησή του για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, φρόντισε να ρίξει τους τόνους, επισημαίνοντας ότι η ομάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα, χωρίς όμως να έχει πετύχει ακόμη τον στόχο της.

Ο Νίκολιτς υπογράμμισε πως η ΑΕΚ έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να διαχειριστεί σωστά τόσο το αγωνιστικό όσο και το πνευματικό κομμάτι, φτάνοντας σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν αρκεί αν δεν υπάρξει συνέχεια μέχρι το τέλος.

Πριν την αποχώρηση από τα αποδυτήρια, άφησε ένα σαφές μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές του: «Το φέρατε καλά ως εδώ, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη», θέλοντας αυτό να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια.

Την ίδια στιγμή, το τεχνικό επιτελείο έδωσε στους παίκτες τον απαραίτητο χρόνο αποφόρτισης, μετά από ένα απαιτητικό διάστημα συνεχόμενων αγώνων. Η απουσία αγωνιστικής υποχρέωσης, λόγω του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, προσέφερε την ευκαιρία για ανάσες, με τον Σέρβο να δίνει τελικά μεγαλύτερο διάστημα ξεκούρασης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι προθέσεις Πάρμα για Στρεφέτσα - Η τελική απόφαση και οι απαιτήσεις
17 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι προθέσεις Πάρμα για Στρεφέτσα - Η τελική απόφαση και οι απαιτήσεις
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/04) - Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο και play outs της SL
35 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/04) - Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο και play outs της SL
SUPER LEAGUE
Super League: Μάχες παραμονής σε Σέρρες, Λάρισα και Τρίπολη - Το πρόγραμμα και τα δεδομένα
49 λεπτά πριν Super League: Μάχες παραμονής σε Σέρρες, Λάρισα και Τρίπολη - Το πρόγραμμα και τα δεδομένα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σε έναν κόσμο που όλοι πέφτουν με το παραμικρό να είσαι Χάαλαντ
1 ώρα πριν Σε έναν κόσμο που όλοι πέφτουν με το παραμικρό να είσαι Χάαλαντ
Όλες οι ειδήσεις
