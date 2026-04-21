Ατρόμητος: Με καρέ απουσιών στις Σέρρες

Αρκετά είναι τα αγωνιστικά προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Ατρόμητος ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, για την 4η αγωνιστική των play out της Super League.

Πέρα από τον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος αποβλήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet, και τον Κίνι που δεν έχει ακόμη αποθεραπευτεί από τον τραυματισμό του, εκτός πλάνων τέθηκαν και οι Μανσούρ και Τσαντίλας. Ο Μανσούρ είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τους «βυσσινί», ενώ ο Τσαντίλας συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Παράλληλα, στον πάγκο του Ατρόμητου δεν θα βρίσκεται ούτε ο Ντούσαν Κέρκεζ, καθώς ο τεχνικός των Περιστεριωτών τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών για τη συμπεριφορά του στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα έχει ήδη καταθέσει έφεση για την ποινή.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ατρόμητου μετέχουν οι: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάτος, Μπάκου, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσιλούλης, Φαν Βέερτ.