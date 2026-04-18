Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Συγκίνηση για τον Γιώργο Γονιό – Με τη σημαία του «τριφυλλιού» το τελευταίο «αντίο»
INTIME SPORTS
Onsports team 18 Απριλίου 2026, 14:24
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Με βαθιά συγκίνηση φίλοι, συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες και φίλαθλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Γονιό, ο οποίος υπήρξε εμβληματική μορφή του Παναθηναϊκού.

Η κηδεία τελέστηκε στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, όπου άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οικεία πρόσωπα αποχαιρέτησαν μια σπουδαία προσωπικότητα της «πράσινης» ιστορίας.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία ήταν και ο παλαίμαχος άσος του «τριφυλλιού», Αντώνης Αντωνιάδης, πρώην συμπαίκτης του εκλιπόντος. Παράλληλα, το «παρών» έδωσαν και αρκετοί φίλαθλοι των «πρασίνων», τιμώντας τη μνήμη του και αποδεικνύοντας τον σεβασμό για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Γιώργος Γονιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, την οποία φόρεσε για έντεκα χρόνια, από το 1968 έως το 1979. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατέγραψε 310 συμμετοχές με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Η σορός του ήταν τυλιγμένη με τη σημαία του Παναθηναϊκού, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved