ΑΕΚ: Κάλεσμα των οργανωμένων για να γεμίσει η Νέα Φιλαδέλφεια στην ανοιχτή προπόνηση

Η Original 21 καλεί τον κόσμο της Ένωσης να δώσει το παρών στην ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (18/4) για να εμψυχώσει την ομάδα ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ νίκησε, προσπάθησε, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο. Οι φίλοι της Ένωσης εκτίμησαν την υπερπροσπάθεια της ομάδας τους και το δείχνουν και με την στήριξη που ετοιμάζουν πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ. Το οποίο και μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό βήμα τίτλου για τους «κιτρινόμαυρους».

Το Σάββατο (18/4) έχει προγραμματιστεί ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Original 21, οργανωμένοι οπαδοί της Ένωσης, με ανακοίνωσή τους καλούν τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο για να εμψυχώσει τους παίκτες μία μέρα πριν το κομβικό ντέρμπι.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Η Ιστορική βδομάδα συνεχίζεται!

Μετά την πρόκριση της Βασίλισσας, μετά την χθεσινή Ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ΑΕΚ που μας έκανε περήφανους με την παρουσία της ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ για να πάρουμε το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών.

Τώρα είναι η ώρα για την πιο μεγάλη μας στήριξη!

Αύριο Σάββατο στις 16:30 γεμίζουμε τη Φιλαδέλφεια στην ανοιχτή προπόνηση.

Η ORIGINAL 21 καλεί τον κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα!

Γιατί η Δική μας ΑΕΚ, ΔΕ ΧΑΝΕΙ ΠΟΤΕ!

ORIGINAL 21 - 1982

Εμείς απλά συνεχίζουμε!».