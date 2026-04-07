ΑΕΛ: Με Μπατουμπινσικά κόντρα στον Παναιτωλικό
Onsports Team 07 Απριλίου 2026, 23:00
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας

ΑΕΛ: Με Μπατουμπινσικά κόντρα στον Παναιτωλικό

Η αποστολή της ομάδας της Λάρισας για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στους Αγρινιώτες.

Η ήττα στην πρεμιέρα των πλέι άουτ κόντρα στον Asteras Aktor, έχει μπλέξει για τα καλά την ΑΕΛ. Αν και απομένουν αρκετές αναμετρήσεις, οι «βυσσινί» θέλουν πάση θυσία τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό στην έδρα τους.

Σε αυτό το ματς ο Σάββας Παντελίδης θα έχει στη διάθεσή του και τον Μπαντουμπινσικά, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Ο διεθνής Κονγκολέζος επέστρεψε μετά την πρόκριση της ομάδας του για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αποστολή της ΑΕΛ:

Βενετικίδης, Aναγνωστόπουλος, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Γκρόζος, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Ενγκόι.



