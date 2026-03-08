Άρης: Εξετάσεις τη Δευτέρα για τον Τάσο Δώνη

Onsports Team

Προπονήθηκαν οι «κιτρινόμαυροι» μία μέρα μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Ατρόμητο στη Θεσσαλονίκη.

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, έπειτα από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Τάσος Δώνης, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις κι έγινε αναγκαστική αλλαγή από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο ημίχρονο, θα υποβληθεί τη Δευτέρα (9/3) σε εξετάσεις, οπότε και θα διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Από εκεί και πέρα, ο Νοά Φαντιγκά συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Τη Δευτέρα, οι «κίτρινοι» θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τρίτη (10/3) στο «Δασυγένειο», οπότε και θα αρχίσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών (Σάββατο 14/3, 19:30), στο πλαίσιο της 25ης Αγωνιστικής – προτελευταίας για την κανονική διάρκεια – του πρωταθλήματος της Super League.