Βόλος: Η αποστολή για το ματς με τον ΟΦΗ

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα περιμένει η ομάδα της Μαγνησίας το κρίσιμο ματς για τις θέσεις 5-8.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (Κυριακή 8/3, 17:00), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τις δυο ομάδες χωρίζει μόλις ένας βαθμός και μια θέση – όγδοος με 28 ο ΟΦΗ, ένατος με 27 ο Βόλος – και το παιχνίδι είναι «εξάποντο» στην προσπάθεια για είσοδο στα Play Off 5-8. Ο Κώστας Μπράτσος θα έχει μαζί του 21 ποδοσφαιριστές για την αναμέτρηση με τους Κρητικούς.

Αναλυτικά η αποστολή των Θεσσαλών:

Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο