Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του Ποντένσε

Λίγες είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του Ντάνιελ Ποντένσε στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ την Κυριακή (08/03) που μπορεί να κρίνει την κορυφή στην κανονική διάρκεια.

Μετά το επιβλητικό πέρασμα από τις Σέρρες, που τον έφερε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (08/03) στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Ωστόσο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δύσκολα θα έχει στη διάθεσή του τον Ντανιέλ Ποντένσε, καθώς οι πιθανότητες συμμετοχής του Πορτογάλου εξτρέμ είναι περιορισμένες.

Ο Ποντένσε αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού από τη ρεβάνς με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στην «BayArena», παιχνίδι στο οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, όπως συνέβη και στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκός.

Η κατάστασή του δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει την αποθεραπεία του, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για το κρίσιμο φινάλε της σεζόν, όπου θα κριθεί ο τίτλος.