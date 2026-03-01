Βόλος – ΑΕΚ: Ανακοίνωση για τη διαιτησία εξέδωσαν οι γηπεδούχοι

Onsports Team

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Πανθεσσαλικού η ομάδα της Μαγνησίας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Παράπονα από τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη στο πρώτο ημίχρονο του Βόλος – ΑΕΚ, έχουν οι γηπεδούχοι. Τα εξέφρασαν με μια σύντομη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

«“Σφαγή” του Βόλου από τη διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο.

Ντροπή για τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος υπέπεσε σε σωρεία λαθών εις βάρος του Βόλου.

Ντροπή και μόνο ντροπή».