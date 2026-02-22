Βόλος: Η αποστολή για το ματς με τον Πανσερραϊκό
Οι επιλογές του Κώστα Μπράτσου για την αναμέτρηση του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, όπου η ομάδα της Μαγνησίας θέλει να επιστρέψει στις νίκες.
Είκοσι ποδοσφαιριστές επέλεξε ο προπονητής του Βόλου , Κώστας Μπράτσος, στην αποστολή για την αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Super League με τον Πανσερραϊκό (22/2-16.00).
Η αποστολή: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Χέρμανσον, Φορτούνα, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.