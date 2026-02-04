Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Την… υποχρέωση που είχαν… αφήσει από την 17η αγωνιστική θα… βγάλουν το απόγευμα της Τετάρτης (04/02) Αστέρας AKTOR και Ολυμπιακός που αναμετρώνται στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου, ωστόσο, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε για αναβολή πριν από ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη League Phase του Champions League και συγκεκριμένα, πριν τον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η στροφή.

Έτσι, το απόγευμα της Τετάρτης (04/03) οι Αρκάδες υποδέχονται τους Πειραιώτες στον εξ αναβολής αγώνα. Μάλιστα, αμφότεροι «καίγονται» για τη νίκη και το «τρίποντο», για διαφορετικούς λόγους. Το «συγκρότημα» του Μίλαν Ράσταβατς θέλει να πάρει σημαντική βαθμολογική… ανάσα, ενόψει των play outs της Λίγκας.

Από την άλλη, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πηγαίνει στην Τρίπολη, θέλοντας να πάρει το «διπλό» που θα την φέρει στην θέση του οδηγού στον φετινό… μαραθώνιο της Super League.

Με απουσίες οι γηπεδούχοι

Στα αγωνιστικά, ο Αστέρας δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Μακέντα και Χαραλαμπόγλου, καθώς και στους τιμωρημένους Σιλά, Τριανταφυλλόπουλο, Μούμο και Ιβάνοφ. Αντίθετα, στη διάθεση του προπονητή του βρίσκεται κανονικά ο νεοαποκτηθείς μεσοεπιθετικός, Στέφαν Μίτροβιτς.

Η αποστολή αποτελείται από τους: Παπαδόπουλο, Τσιντώτα, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνη, Γκρόζντανιτς, Δεληγιαννίδη, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρη, Έντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδη, Καλτσά, Οκό, Κετού και Μίτροβιτς.

Με νέους, αλλά χωρίς Ελ Κααμπί, Πιρόλα και Ροντινέι

Ο νεοαποκτηθείς Κλέιτον βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντζο Πιρόλα, που δεν έχουν ξεπεράσει τις ενοχλήσεις τους, καθώς και ο Ροντινέι για λόγους ξεκούρασης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζεται από τους: Πασχαλάκη, Μπότη, Τζολάκη, Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλο, Μαρτίνς, Μουζακίτη, Νασιμέντο, Μπρούνο, Ρέτσο, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Αντρέ Λουίς και Πνευμονίδη.