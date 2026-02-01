Ομάδες

Ολυμπιακός: Αποχωρεί ο Στρεφέτσα, θα συνεχίσει στην Πάρμα
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 21:52
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Αποχωρεί ο Στρεφέτσα, θα συνεχίσει στην Πάρμα

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μετά από μισή σεζόν στον Πειραιά επιστρέφει στην Ιταλία με τη μορφή δανεισμού.

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα θα βγάλει τα «ερυθρόλευκα» για να φορέσει τα κίτρινα και μπλε της Πάρμα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επιστρέφει στην Ιταλία μετά από έξι μήνες παρουσίας στον Ολυμπιακό. Μη δικαιολογώντας τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για να αποκτηθεί από την Κόμο.

Ο παίκτης έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με την ΑΕΚ. Κι αυτό γιατί ταξίδεψε για Ιταλία προκειμένου να ολοκληρωθεί το τυπικό μέρος του δανεισμού του στην Πάρμα.

Μάλιστα πήγε από το προπονητικό κέντρο στου Ρέντη και χαιρέτησε τους συμπαίκτες του. Έπαιξε σε 21 ματς, έχοντας 1 γκολ και 5 ασίστ.

 



