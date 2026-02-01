Μπενίτεθ: «Με αυτό το γκρουπ μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα» - Τι είπε για Αντίνο και Κοντούρη

Οnsports Team

Την αισιοδοξία του πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να πετύχει πράγματα με αυτό το γκρουπ των παικτών εξέφρασε μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, το θετικό ντεμπούτο των Αντίνο και Κοντούρη, τα επερχόμενα ντέρμπι αλλά και τις αλλαγές που θα πρέπει να κάνει στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για την εικόνα της ομάδας, τους νέους παίκτες που έπαιξαν και το μοτίβο ταχύτητας και έντασης που τους διέκρινε:

«Προφανώς προσπαθούμε να δώσουμε ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες. Θέλουμε να έχουμε ένταση κι αυτό χωρίς ροτέισον δεν θα είναι δυνατό. Προσπαθούμε να πιέσουμε ψηλά. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ένταση, την ενέργεια και την ποιότητα αυτών των νέων παικτών. Το ματς ήταν ανοιχτό στο μεγαλύτερο διάστημα, όμως στο τέλος το φέραμε προς το μέρος μας».

Για τους Αντίνο και Κοντούρη που έκαναν ντεμπούτο:

«Και οι δύο προσπάθησαν πολύ. Ο Κοντούρης είχε ισορροπία, ο Αντίνο είχε το 1vs1 και την ικανότητα με την μπάλα στα πόδια. Ξέραμε πως η Κηφισιά είναι καλή στην αντεπίθεση και στο πρέσινγκ. Στην αρχή δεν μπορέσαμε να βάλουμε παίκτες ανάμεσα τις γραμμές για να δημιουργήσουμε ρήγματα λόγω του πρέσινγκ που μας έκαναν. Στο δεύτερο μέρος τα πήγαμε καλύτερα και με την βοήθεια της αποβολής. Πρέπει να έχουμε περισσότερη συνοχή για να μην τρώμε αντεπιθέσεις».

Για τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό:

«Ελπίζω πως τα δύο τελευταία αποτελέσματα θα βοηθήσουν. Είδαμε κάποιους παίκτες που έρχονται, που έχουν την επιθυμία. Οι αντίπαλοί μας θα είναι δυνατοί. Έχουμε όμως την πίστη πως μπορούμε να πιέσουμε, να τρέξουμε, να παλέψουμε. Θέλουν να βρίσκονται εδώ και να πετύχουν μεγάλα πράγματα με την ομάδα. Με αυτό το γκρουπ θεωρούμε πως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα».

Για την ευρωπαϊκή λίστα και τις αλλαγές:

«Θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή για να είμαστε σίγουροι για τις αποφάσεις μας. Η λίστα μας είναι μικρή, είναι προβληματική στο πώς έχει διαμορφωθεί με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Όσον περνούν τα ματς μπορεί να παρουσιαστούν κι άλλα ζητήματα που μπορεί να διαφοροποιήσουν τις επιλογές μας».

Για το πρέσινγκ που εφαρμόζει ο Παναθηναϊκός:

«Είναι νωρίς ακόμη να πούμε αν θα είμαστε μια ομάδα που θα πιέζει ψηλά ή θα διαλέξει τις στιγμές που θα το κάνει. Το πιο σημαντικό είναι οι ποδοσφαιριστές να κατανοούν τι ακριβώς ζητάμε. Αυτό το πλάνο μπορεί να αλλάζει ανάλογα τον αντίπαλο. Αν είναι ένας αντίπαλος που θα παίξει άμεσα, ίσως δεν πρέπει να τον πιέσουμε ψηλά και συνέχεια, αν είναι κάποιος που κάνει build-up θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο και πιο ψηλά. Έπειτα παίζουν ρόλο και τα μαζεμένα και σε μικρό χρονικό διάστημα ματς που έχουμε να δώσουμε, που επηρεάζουν τις εντάσεις μας. Είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο».