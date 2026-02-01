Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο

Οnsports Team

Δείτε τα highlights από τη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός με 3-0 επί της Κηφισιάς για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη, ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά τον δρόμο προς τις επιτυχίες, επικρατώντας με άνεση της Κηφισιάς με 3-0 στη Λεωφόρο, για την 19η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» πήραν ώθηση τόσο από το ντεμπούτο του Σαντίνο Αντίνο, η οποία συνοδεύτηκε από ασίστ, όσο και από τη πολύ καλή εμφάνιση των Ανδρέα Τετέι και Σωτήρη Κοντούρη.

Δείτε τα highlights: