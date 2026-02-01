Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο
Οnsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 20:35
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα highlights της αναμέτρησης στη Λεωφόρο - Βίντεο

Δείτε τα highlights από τη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός με 3-0 επί της Κηφισιάς για τη 19η αγωνιστική της Super League.

Ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη, ο Παναθηναϊκός βρήκε ξανά τον δρόμο προς τις επιτυχίες, επικρατώντας με άνεση της Κηφισιάς με 3-0 στη Λεωφόρο, για την 19η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» πήραν ώθηση τόσο από το ντεμπούτο του Σαντίνο Αντίνο, η οποία συνοδεύτηκε από ασίστ, όσο και από τη πολύ καλή εμφάνιση των Ανδρέα Τετέι και Σωτήρη Κοντούρη.

Δείτε τα highlights:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!
27 λεπτά πριν ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός
30 λεπτά πριν Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός
SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοφάρισε με πέναλτι στην τελευταία φάση
36 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Ισοφάρισε με πέναλτι στην τελευταία φάση
SUPER LEAGUE
Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
44 λεπτά πριν Αντίνο: «Ευχαριστώ για την στήριξη, πάμε για περισσότερα»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved