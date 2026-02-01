Ομάδες

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τα γκολ των Τετέι, Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα - Δείτε βίντεο
Οnsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 19:44
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Δείτε τα τρία γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη νίκη του με 3-0 επί της Κηφισιάς.

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ανδρέα Τετέι και Σαντίνο Αντίνο (η συνεργασία των οποίων στο 21’ άνοιξε το δρόμο προς την «πράσινη» νίκη) ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα την Κηφισιά με 3-0 στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League κι επέστρεψε στις νίκες έπειτα από 4 σερί παιχνίδια χωρίς «τρίποντο» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι Σφιντέρσκι και Ταμπόρδα τα άλλα δύο γκολ των «πράσινων», με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η Κηφισιά μετά την αποβολή του Πετκόφ στο 63’ με δεύτερη κίτρινη.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ:

To 1-0

.

To 2-0

.

To 3-0



