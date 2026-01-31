Super League: Πλησίασε Παναθηναϊκό ο Άρης, «καλπάζει» η ΑΕΛ, στο… ορεκτικό πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Σπουδαία «διπλά» για Άρη, ΟΦΗ και ΑΕΛ, τα οποία διαμορφώνουν νέα εικόνα από τη μέση και κάτω στη βαθμολογία.
Με τρεις αναμετρήσεις «άνοιξε» η αυλαία της 19ης αγωνιστικής στη Super League. Και στα τρία νίκησαν οι φιλοξενούμενοι, παίρνοντας σημαντικά αποτελέσματα.
Ο Άρης επικράτησε 1-0 στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό και πλησίασε τον 5ο Παναθηναϊκό στον 1 βαθμό. Με τους «πράσινους» να έχουν δύο ματς λιγότερα.
Ο ΟΦΗ «πέρασε» απ’ το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, επικρατώντας 2-1. Οι Κρητικοί ανέβηκαν στους 21 βαθμούς και πλέον μπορούν να κοιτούν ψηλότερα, καθώς μοιάζουν να ξεφεύγουν οριστικά από τους κινδύνους.
Στο ντέρμπι της Θεσσαλίας, η ΑΕΛ πήρε εκδίκηση από τον Βόλο για την ήττα που είχε γνωρίσει στη Λάρισα. Με τη συμπαράσταση του κόσμου της, επικράτησε 2-0 στο Πανθεσσαλικό. Με την τρίτη σερί νίκη τους οι «βυσσινί» ανέβηκαν στη 10η θέση με 19 βαθμούς.
Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα ματς της Κυριακής. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες υποδεχόμενος την Κηφισιά, ενώ ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει την φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα και να επικρατήσει του Πανσερραϊκού. Ο Λεβαδειακός θέλει νίκη με τον Asteras Aktor για να διατηρήσει τη διαφορά του στην 4η θέση.
Φυσικά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί όπου η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, σε αναμέτρηση κορυφής πέρα από γοήτρου.
SUPER LEAGUE – 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Παναιτωλικός – Άρης 0-1
Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2
Βόλος – ΑΕΛ 0-2
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026
Λεβαδειακός – Asteras Aktor 16:00
Παναθηναϊκός – Κηφισιά 17:30
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 19:30
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 21:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΚ 44
2. Ολυμπιακός 42 -17αγ.
3. ΠΑΟΚ 41 -17αγ.
4. Λεβαδειακός 35
5. Παναθηναϊκός 26 -17αγ.
6. Άρης 25 -19αγ.
7. Βόλος 25 -19αγ.
8. ΟΦΗ 21
9. Κηφισιά 19 -17αγ.
10. ΑΕΛ 19 -19αγ.
11. Ατρόμητος 17 -19αγ.
12. Παναιτωλικός 15 -19αγ.
13. Asteras Aktor 13 -17αγ.
14. Πανσερραϊκός 8