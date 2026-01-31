Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Η αποβολή του Χότζα, το γκολ του Φαμπιάνο και τα highlights από το Αγρίνιο
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 19:27
SUPER LEAGUE / Άρης / Παναιτωλικός

Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Η αποβολή του Χότζα, το γκολ του Φαμπιάνο και τα highlights από το Αγρίνιο

Ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο 2026 στην… αυλαία του Ιανουαρίου, με τον Φαμπιάνο να σκοράρει το μοναδικό τέρμα στο 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Οι «κίτρινοι» αγωνίστηκαν για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού με αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς ο Ντέβιντ Χότζα αποβλήθηκε στο 24’ με απ’ ευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε τους γηπεδούχους με 10 παίκτες.

Το «συγκρότημα» του Μανόλο Χιμένεθ απώλεσε σωρεία ευκαιριών, κυρίως χάρις στην εξαιρετική εμφάνιση του Γεβγένι Κουτσερένκο, που είχε τις… απαντήσεις σε κάθε απειλή των Θεσσαλονικέων.

Εξαίρεση αποτέλεσε η φάση του 78ο λεπτού με τον Φαμπιάνο να… λύνει τον «Γόρδιο Δεσμό» με κεφαλιά μέσα από την περιοχή, έπειτα από σέντρα του Ντουντού από τα αριστερά.

Δείτε την αποβολή του Παναιτωλικού, το γκολ του Άρη και τα highlights:

Παναιτωλικός - Άρης: Η αποβολή του Χότζα

Παναιτωλικός - Άρης: Το γκολ του Φαμπιάνο

Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Τα highlights του αγώνα



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Elite League: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
47 λεπτά πριν Elite League: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Εξαήμερο… φωτιά με πολλά ανοιχτά μέτωπα – Πλησιάζει ο Χάβι Ερνάντεθ
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Εξαήμερο… φωτιά με πολλά ανοιχτά μέτωπα – Πλησιάζει ο Χάβι Ερνάντεθ
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση
3 ώρες πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση
ΣΠΟΡ
Volley League: Συνέχισαν με νίκες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
3 ώρες πριν Volley League: Συνέχισαν με νίκες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved