Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Η αποβολή του Χότζα, το γκολ του Φαμπιάνο και τα highlights από το Αγρίνιο

Onsports Team

Ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο 2026 στην… αυλαία του Ιανουαρίου, με τον Φαμπιάνο να σκοράρει το μοναδικό τέρμα στο 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Οι «κίτρινοι» αγωνίστηκαν για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού με αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς ο Ντέβιντ Χότζα αποβλήθηκε στο 24’ με απ’ ευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε τους γηπεδούχους με 10 παίκτες.

Το «συγκρότημα» του Μανόλο Χιμένεθ απώλεσε σωρεία ευκαιριών, κυρίως χάρις στην εξαιρετική εμφάνιση του Γεβγένι Κουτσερένκο, που είχε τις… απαντήσεις σε κάθε απειλή των Θεσσαλονικέων.

Εξαίρεση αποτέλεσε η φάση του 78ο λεπτού με τον Φαμπιάνο να… λύνει τον «Γόρδιο Δεσμό» με κεφαλιά μέσα από την περιοχή, έπειτα από σέντρα του Ντουντού από τα αριστερά.

Δείτε την αποβολή του Παναιτωλικού, το γκολ του Άρη και τα highlights: