Παναιτωλικός: Διπλή ενίσχυση με Μπάντζι και Λομπάτο

Onsports Team

Μετά τον Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος επέστρεψε στο Αγρίνιο για μία τρίτη θητεία, ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε το βράδυ άλλα δύο μεταγραφικά χτυπήματα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Γιουσούφ Μπάντζι με δανεισμό απ’ την Άαρχους και του Αργεντινού εξτρέμ, Λένι Λομπάτο με αγορά (92.000 ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του) απ’ τη Βελέζ.

Αναλυτικά οι δύο ανακοινώσεις:

«Η ομάδα μας απέκτησε με δανεισμό από την Aarhus τον Γιουσούφ Μπάντζι (Youssouph Badji) για έξι μήνες. Γεννήθηκε στη Σενεγάλη στις 20.12.2001 και έπαιξε ποδόσφαιρο στην Casa Sports. Μεταγράφηκε στην Club Brugge και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στη Brestois και στη Charleroi. Από τον Σεπτέμβριο του 2024 ανήκει στην Aarhus. Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 25.

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό»!

Λίγο αργότερα ακολούθησε και η ανακοίνωση της μεταγραφής του Λένι Λομπάτο: «Ανακοινώνεται η απόκτηση του Λένι Λομπάτο (Lenny Lobato) από τη Vélez. Γεννήθηκε στις 03.02.2001 στη Βραζιλία και μεγάλωσε στην Αργεντινή όπου άρχισε την καριέρα του στην Ακαδημία της Vélez.

Αγωνίστηκε επίσης στη Sport Recife με δανεισμό, όπως και στη Defensa το τελευταίο εξάμηνο. Η θέση του είναι ακραίος επιθετικός και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Θα φορά τη φανέλα με το Νο 70.

Lenny, καλώς ήρθες στην ομάδα μας»!