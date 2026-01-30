Ομάδες

Πήρε εξιτήριο ο ένας εκ των τραυματιών του δυστυχήματος στη Ρουμανία
Onsports Team 30 Ιανουαρίου 2026, 22:04
SUPER LEAGUE

Πήρε εξιτήριο ο ένας εκ των τραυματιών του δυστυχήματος στη Ρουμανία

Ο 28χρονος που νοσηλευόταν στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, δεν είχε κακώσεις και έτσι δεν συνέτρεχε λόγος παραμονής του στο νοσοκομείο.

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης ο 28χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο τροχαίο στη Ρουμανία, στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Ο 28χρονος μαζί με τον 20χρονο τραυματία διακομίστηκε χθες από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο «Παπαγεωργίου». O 28χρονος νοσηλευόταν στην χειρουργική κλινική «πρακτικά χωρίς κακώσεις», όπως δήλωσε νωρίτερα ο χειρουργός χειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ και γιατρός της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, Κώστας Φορτούνης.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη νευροχειρουργική κλινική και ο κ. Φορτούνης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του.

 



