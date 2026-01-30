ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε στη Γαλλία πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη

Onsports Team

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα στην ήττα με 4-2 από τη Λιόν στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπόλοιποι φιλοξενήθηκαν στο αθλητικό κέντρο των Ακαδημιών της Λιόν και δούλεψαν στο τακτικό κομμάτι, ενώ έπαιξαν και δίτερμα.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου επιστρέφει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο (31/1) θα προπονηθεί στις 17:00. Το ιατρικό δελτίο των «ασπρόμαυρων» έχει ένα όνομα και μόνο, αυτό του Λούκα Ιβανούσετς. Κόντρα στα «λιοντάρια», πάντως, θα απουσιάσει και ο Τζόντζο Κένι που έχει δηλωθεί αν εκτίσει ποινή έχοντας συμπληρώσει κάρτες.

Είναι δεδομένο πως ο Ρουμάνος προπονητής θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές μιας και ακολουθεί πολύ βαρύ πρόγραμμα τον Φλεβάρη: αρχικά ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (Τετάρτη 4/2, 20:30), εν συνεχεία το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 8/2, 19:00), η ρεβάνς με το «τριφύλλι» για το Κύπελλο (11/2, 20:30 – Τούμπα), το ντέρμπι με την ΑΕΚ για τη Super League (15/2, 19:30 – Τούμπα), οι δυο αναμετρήσεις με τη Θέλτα για τα Play Off του UEFA Europa League (19/2 στις 22:00 στην Τούμπα και 26/2 στις 22:00 στο Βίγκο) ενώ ενδιάμεσα διεξάγεται και ο αγώνας Πρωταθλήματος με την ΑΕΛ στο AEL FC Arena (22/2, 18:00).