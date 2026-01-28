Κορυφαία «σφυρίχτρα» στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Οnsports Τeam

Έναν από τους κορυφαίους διαιτητές στον κόσμο φέρνει η ΚΕΔ για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Μετά από τρία χρόνια ο κορυφαίος Ολλανδός διαιτητής, που ανήκει φυσικά στην Elite κατηγορία της UEFA, έρχεται ξανά στην Ελλάδα για να σφυρίξει αγώνα της Stoiximan Super League.

Ο Ντάνι Μάκελι είναι ο εκλεκτός της ΚΕΔ για το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός, το οποίο έχει σφυρίξει ακόμα δύο φορές στο παρελθόν!

Πιο πρόσφατο παιχνίδι του στην Ελλάδα το Άρης-Ολυμπιακός 2-1 στις 26/4/23. Είχε βρεθεί επίσης στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-3 πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια (17/5/22), στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (15/7/20), όλα τους για τα πλέι οφ και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 για την κανονική διάρκεια στις 3/1/21.