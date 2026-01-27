Ομάδες

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές»
Onsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 17:49
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές»

Τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια έστειλαν οι «ερυθρόλευκοι» για το τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για να εκφράσει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, από το τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν:

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».



