Ολυμπιακός: Με το μυαλό στον Άγιαξ, αλλά και στον Ζαπάτα
Οnsports Τeam 27 Ιανουαρίου 2026, 10:53
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Με το μυαλό στον Άγιαξ, αλλά και στον Ζαπάτα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Ντουβάν Ζαπάτα της Τορίνο.

Σε ρυθμούς… Άγιαξ κινούνται άπαντες στην ομάδα του Ολυμπιακού, εν όψει του αυριανού «τελικού» στην Ολλανδία, αλλά την ίδια στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» κοιτούν και το μεταγραφικό κομμάτι.

Η πιθανή αποχώρηση του Γιάρεμτσουκ από το ρόστερ «αναγκάζει» τον Μεντιλίμπαρ να προχωρήσει σε μία ακόμα μεταγραφή και σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα Tuttosport φέρνει στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους» τον Ντουβάν Ζαπάτα της Τορίνο.

Ο 34χρονος Κολομβιανός φορ δεν είναι βασική επιλογή φέτος στην «γκρανάτα» και ο Ολυμπιακός φέρεται να έστειλε άνθρωπο στο Τορίνο για να κάνει μια διερευνητική επαφή. Ο Ζαπάτα έχει ένα γκολ φέτος σε 16 συμμετοχές, ενώ έχει παίξει σε Αταλάντα, Σαμπντόρια, Ουντινέζε, Νάπολι, Εστουδιάντες και Αμέρικα Ντε Κάλι, μετρώντας 125 γκολ σε 342 συμμετοχές στην Serie A.

Παράλληλα, είναι διεθνής 34 φορές με 4 γκολ στην Κολομβία.



