ΑΕΛ: Ανακοίνωσε την απόκτηση κεντρικού αμυντικού από την Σεντ Ετιέν

Η μεταγραφή του Ντιλάν Μπατουμπινσικά από την Σεντ Ετιέν στην ΑΕΛ Novibet ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα της Θεσσαλίας.

Τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό και διεθνή με την εθνική Κονγκό, Ντιλάν Μπατουμπινσικά, απέκτησε η ΑΕΛ Novibet από τη γαλλική Σεντ Ετιέν, όπου μέτρησε 56 συμμετοχές και δυο γκολ, ενώ στη Λάρισα θα υπάρξει ξανά συμπαίκτης με τον Ιβάν Μασόν.

Η ανακοίνωση των «βυσσινί»:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου διεθνή αμυντικού από την Σεντ Ετιέν Ντιλάν Μπατουμπινσικά. Ο Κογκολέζος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μπατουμπινσικά (Dylan Batubinsika) γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1996 στο Cergy-Pontoise της Γαλλίας και έχει ύψος 1.88 μ. Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το ποδόσφαιρο στην US Cergy Clos και συνέχισε σε ηλικία 8 ετών αγωνιζόμενος στα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ έφτασε έως και την β’ ομάδα της.

Ο Κονγκολέζος αμυντικός έχει αγωνιστεί σε Αντβέρπ Βελγίου (85 συμμετοχές-4 γκολ), Φαμαλικάο Πορτογαλίας (25 συμμετοχές-1 γκολ), Μακάμπι Χάιφα Ισραήλ (33 συμμετοχές-2 γκολ) και Σεντ Ετιέν Γαλλίας (56 συμμετοχές-2 γκολ).

Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισραήλ το 2023 με την Μακάμπι Χάιφα όπου ήταν συμπαίκτης με το Ναόρ και το Σούπερ Καπ Βελγίου. Τελευταία του ομάδα ήταν η Σεντ Ετιέν όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον Μασόν.

Είναι διεθνής με την Εθνική Κονγκό μετρώντας 15 συμμετοχές και 1 γκολ, ενώ είχε 5 συμμετοχές με 1 γκολ με την U-20 της Γαλλίας και 5 συμμετοχές με την U-16 της Γαλλίας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Ντιλάν Μπατουμπινσικά στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας.»