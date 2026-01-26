Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Λεβαδειακό ο Νίκας - «Επέστρεψες στην οικογένειά σου»
Οnsports Team 26 Ιανουαρίου 2026, 19:24
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός / Παναθηναϊκός

Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Λεβαδειακό ο Νίκας - «Επέστρεψες στην οικογένειά σου»

Ο Γιώργος Νίκας επέστρεψε στον Λεβαδειακό μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. 

Ο Γιώργος Νίκας αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μετά από 1,5 χρόνο και μόλις 9 συμμετοχές, αλλά βρήκε αμέσως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτός δεν είναι άλλος από την ομάδα με την οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, τον Λεβαδειακό.

Στην προηγούμενη θητεία του με τους Βοιωτούς κατέγραψε 140 συμμετοχές σε Super League και Super League 2, μετρώντας 20 γκολ και 2 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιώργου Νίκα.

Ο 26χρονος μέσος επιστρέφει στο «σπίτι» του, στην ομάδα μέσα από την οποία αναδείχθηκε και πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού κι έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα από τα 18 του χρόνια, μετρώντας συνολικά 140 συμμετοχές (20 γκολ, 6 ασίστ) σε επτά σεζόν στο ενεργητικό του.

Με τον Λεβαδειακό ο Γιώργος Νίκας έζησε πολλές σπουδαίες στιγμές. Πρωταγωνίστησε και στα δύο πρωταθλήματα που κατέκτησε η ομάδα μας στη Superleague 2 (2022, 2024) για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, ξεχωρίζοντας πάντα με την ηγετική του προσωπικότητα, την ποδοσφαιρική του ποιότητα και τον χαρακτήρα του, εντός και εκτός γηπέδων.

Όσα πέτυχε με τον Λεβαδειακό τον οδήγησαν στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο, πριν αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.8.

Γιώργο καλώς επέστρεψες στην οικογένειά σου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
AEK: Στο Μουσείο Ιστορίας η φανέλα του Γιόβιτς από την ιστορική εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό
13 λεπτά πριν AEK: Στο Μουσείο Ιστορίας η φανέλα του Γιόβιτς από την ιστορική εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο ο Γκαρσία για αριστερό μπακ - Τι αναφέρουν σε Γερμανία και Γαλλία
30 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο ο Γκαρσία για αριστερό μπακ - Τι αναφέρουν σε Γερμανία και Γαλλία
ΣΠΟΡ
Εθνική Ελλάδας: Η «γαλανόλευκη» επέστρεψε με το χάλκινο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο
46 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Η «γαλανόλευκη» επέστρεψε με το χάλκινο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο
SUPER LEAGUE
Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Λεβαδειακό ο Νίκας - «Επέστρεψες στην οικογένειά σου»
55 λεπτά πριν Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Λεβαδειακό ο Νίκας - «Επέστρεψες στην οικογένειά σου»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved