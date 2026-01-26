Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ολοκληρώνεται η απόκτηση Αντρέ Λουίζ - Πότε αναμένεται να έρθει Ελλάδα

Instagram

Onsports Team

Τις προηγούμενες ώρες έφτασε στην Αθήνα ο μάνατζερ του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας (26/01) ολοκλήρωσε την καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Το προηγούμενο διάστημα, ο Αντρέ Λουίζ εμφανίστηκε ενοχλημένος από το γεγονός πως δεν ολοκληρώθηκε η μετακίνησή του στην Μπενφίκα, παρά το έντονο ενδιαφέρον της ομάδας της Λισαβόνας. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που ο εκπρόσωπός του βρέθηκε νωρίτερα στην Αθήνα, ούτως ώστε να διευθετηθεί κάθε παρεξήγηση αναφορικά με τις κινήσεις των «Αετών».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο μάνατζερ του Αντρέ Λουίζ ξεκαθάρισε πως ο παίκτης θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, αφού του δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστεί στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, αλλά και να κερδίσει τίτλους με τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν όλα τα δεδομένα, όπως τις οικονομικές απολαβές του ποδοσφαιριστή και την χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως εντός των επόμενων ημερών, ίσως και μέχρι την Τετάρτη (28/01), ο Βραζιλιάνος θα «πετάξει» για την Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Άλλωστε, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίζεται… έτοιμος να τον υποδεχθεί και να του δώσει άμεσα ρόλο στην ομάδα, αφού έχει δώσει την έγκρισή του για την ολοκλήρωση της απόκτησή του. Όπως τονίζεται, ο Ολυμπιακός θα κάνει δικό του τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό με κανονική μεταγραφή, η οποία αναμένεται να φέρει πολλά εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της Ρίο Άβε.