Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης στο Περιστέρι

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός : Δείτε τα highlights της αναμέτρησης για την 18η αγωνιστική της Super League.

Στο ισόπαλο 0-0 έμειναν ο Ατρόμητος κι ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Περιστεριώτες είχαν πολύ πιο πειστική εικόνα και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για να φτάσουν στο «τρίποντο», ενώ οι «πράσινοι» παρουσίασαν πολύ «αναιμική» εικόνα, χάνοντας άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθεια που κάνουν για να προλάβουν την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Χαμένο πέναλτι για τον Ατρόμητο στο 13’ με τον Λαφόν να αποκρούει την εκτέλεση του Μίχορλ, προβληματικός ξανά σε δημιουργία και στην εκτέλεση ο Παναθηναϊκός.

