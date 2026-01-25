Super League Βαθμολογία: Κερδισμένος ο Λεβαδειακός, έμεινε το +9 από τον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Οι ισοπαλίες σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και Περιστέρι, βρίσκει την ομάδα της Βοιωτίας να χαμογελά και να έχει πλέον την κατάσταση στα χέρια της για την τετράδα – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η ολοκλήρωση των αγώνων της Κυριακής, αφήνει εκκρεμότητα για την 18η αγωνιστική το εξ αναβολής Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον της ημέρας εστιάστηκε στην «μάχη» για την τέταρτη θέση. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έκανε ακόμη ένα πισωγύρισμα και ο Λεβαδειακός διατήρησε τη διαφορά των 9 βαθμών.

Η ομάδα της Βοιωτίας με το 2-2 στις καθυστερήσεις στην έδρα του Άρη, έχει το πάνω χέρι για την 4η θέση και την κατάσταση στα χέρια της πλέον. Ο Παναθηναϊκός αντί να μειώσει την απόσταση, έμεινε στο 0-0 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχασε και πέναλτι. Έτσι οι «πράσινοι» είναι στους 26 βαθμούς και ο Λεβαδειακός στους 35.

Ο ΟΦΗ επιβλήθηκε 1-0 του Παναιτωλικού και με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στην 9η θέση, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.

SUPER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός–Βόλος 1-0

Asteras Aktor–ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 1-0

Άρης–Λεβαδειακός 2-2

ΟΦΗ–Παναιτωλικός 1-0

Ατρόμητος–Παναθηναϊκός 0-0

Κηφισιά–ΠΑΟΚ αναβολή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42 -17αγ.

3. ΠΑΟΚ 41 -17αγ.

4. Λεβαδειακός 35

5. Παναθηναϊκός 26 -17αγ.

6. Βόλος 25

7. Άρης 22

8. Κηφισιά 19 -17αγ.

9. ΟΦΗ 18 -17αγ.

10. Ατρόμητος 17

11. ΑΕΛ 16

12. Παναιτωλικός 15

13. Asteras Aktor 13 -17αγ.

14. Πανσερραϊκός 8

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η)

Σάββατο 31/1

Παναιτωλικός – Άρης

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – ΑΕΛ

Κυριακή 1/2

Λεβαδειακός – Asteras Aktor

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

ΑΕΚ – Ολυμπιακός