Μπενίτεθ: «Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι και αξίζαμε να κερδίσουμε»

Ο Ράφα Μπενίτεθ θεωρεί πως το μόνο που έλειψε από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον Ατρόμητο ήταν το γκολ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των περιστάσεων στο Περιστέρι κι έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο για τη 18η αγωνιστική της Super League, με αποτέλεσμα να μην εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Λεβαδειακού στην έδρα του Άρη και να παραμείνει στο -9 από την 4η θέση της βαθμολογίας.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στη κάμερα της COSMOTE, κατά τις οποίες υποστήριξε πως η ομάδα του δεν ήταν τόσο καλή στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο είχε τις ευκαιρίες και άξιζε να πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

Για τι δεν έκανε σωστά ο Παναθηναϊκός για να πάρει την νίκη: «Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλοί, στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, είχαμε μία πολύ καλή ευκαιρία που δεν έγινε γκολ δυστυχώς και έτσι δεν κερδίσαμε»

Για το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί στη πρώτη τετράδα: «Είμαστε ανήσυχοι, θα παλέψουμε μέχρι τέλους, κάθε παιχνίδι για εμάς θα είναι τελικός. Υπάρχει και η κούραση, παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια, όμως θα παλέψουμε μέχρι το τέλος, θα δώσουμε τη "μάχη" μας και θα δούμε»

Για τη διαφορά στην εικόνα της ομάδας σε Ευρώπη και Ελλάδα: «Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι και αξίζαμε να κερδίσουμε. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες, προσπαθήσαμε, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και να κερδίσουμε»