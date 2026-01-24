Εκτός αποστολής της Ουνιόν Βερολίνου ο Άλεξ Κραλ, πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Τσέχος

Onsports Team

Ο Τσέχος μέσος με τον οποίο έχει προχωρημένες επαφές το «τριφύλλι», είναι εκτός του αγώνα της ομάδας της γερμανικής πρωτεύουσας με την Ντόρτμουντ, κάτι που δεν αποκλείεται να σημαίνει άμεσες εξελίξεις.

Ο Άλεξ Κραλ είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει για τη μεσαία γραμμή ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο προπονητής των «πράσινων» θέλει τον Τσέχο για να δώσει τα στοιχεία που αναζητά στα χαφ, όπως το ύψος, η δύναμη και η ένταση.

Οι διαπραγματεύσεις με την Ουνιόν Βερολίνου είναι προχωρημένες και σε τελικό στάδιο. Μάλιστα δεν αποκλείεται εντός των ημερών ο Τσέχος να ταξιδέψει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή.

Με τον παίκτη υπάρχει συμφωνία εδώ και καιρό, οι συζητήσεις ήταν με την γερμανική ομάδα. Μια εξέλιξη που ίσως να σημαίνει αρκετά, έρχεται απ’ την Bundesliga. Η Ουνιόν Βερολίνου άφησε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Ντόρτμουντ στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, τον Τσέχο διεθνή.

Αυτή η εξέλιξη είναι πιθανό να αποδεικνύει πως πλέον είμαστε στην τελευταία πράξη της συμφωνίας για την μετακίνηση του Κραλ στον Παναθηναϊκό.