Α.Σ. Άρης: «Προς το παρόν δεν υπάρχει επενδυτής για την ΠΑΕ»

Onsports Team

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Άρη για το θέμα της ΠΑΕ και τις φήμες για εύρεση επενδυτή που θέλει να βάλει χρήματα στο ποδόσφαιρο.

Με ανακοίνωσή του, ο Ερασιτέχνης Άρης θέλησε να δώσει ένα τέλος στα σενάρια που αφορούν ενδιαφέρον επενδυτών για το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ. Επί του παρόντος, όπως αναφέρει ο ΑΣ, όλη αυτή η φημολογία στερείται βάσης και μόνο κακό κάνει στο σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΣ Άρης:

«Έπειτα από τη συνάντηση ενημέρωσης με τους εκπροσώπους των Συνδέσμων, ο Α.Σ. Άρης θέλει να πληροφορήσει τους φίλους του σχετικά με όσα ισχύουν για την ΠΑΕ Άρης. Παρά τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με διοικητικές εξελίξεις, ο Α.Σ. Άρης οφείλει να κάνει σαφές πως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής.

Ως εκ τούτου συμπεριφορές που απαξιώνουν τον Σύλλογο μόνο κακό κάνουν και δεν μπορούν να βοηθήσουν σε καμία περίπτωση προς αυτή την κατεύθυνση. Καλούμε μαζικά τους φίλους του Άρη να σταθούν δίπλα στον Α.Σ., την ΠΑΕ και την ΚΑΕ Άρης και να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται καθημερινά. Με συσπείρωση και μέσα σε κλίμα ενότητας οφείλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά».